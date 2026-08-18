WSJ: Трамп угрожает Оману нанесением ударов из-за тупика в переговорах с Ираном

WSJ: Трамп угрожает Оману из-за трудностей в переговорах с Тегераном WSJ: Трамп угрожает Оману нанесением ударов из-за тупика в переговорах с Ираном

Москва18 авг Вести.Президент США Дональд Трамп угрожает Оману нанесением ударов из-за того, что переговоры Вашингтона и Тегерана зашли в тупик.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Некоторые американские чиновники считают, что глава Белого дома нашел в Омане "козла отпущения". Другие предполагают, что действия Маската подрывают переговорный процесс Штатов и Исламской Республики.

Разочарование президента Трампа этим тупиком привело к тому, что в понедельник он пригрозил нанести удар по Оману, заявив, что страна может препятствовать заключению соглашения говорится в материале

Ранее сам Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести по Оману удары, если страна "встанет на пути" урегулирования конфликта с Ираном.

Между тем телеканал Press TV сообщил, что власти Ирана и Омана пришли к соглашению относительно обновленной карты судоходных маршрутов через Ормузский пролив.