AP: США недовольны уступками Омана на переговорах с Ираном AP: Белый дом недоволен позицией Омана по переговорам с Ираном

Москва19 авг Вести.Администрация президента США Дональда Трампа считает, что власти Омана пошли на чрезмерные уступки в ходе переговоров с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По данным AP, Вашингтон не согласен с рядом договоренностей, достигнутых Ираном и Оманом. В частности, недовольство США вызвали соглашения о совместном контроле двух стран за входом и выходом из Ормузского пролива, а также о взимании транзитных сборов с судовладельцев. В Белом доме считают, что Оман вел переговоры с Тегераном недостаточно жестко.

17 августа Трамп выразил недовольство действиями Омана и пригрозил султанату жесткими последствиями, вплоть до военного удара, если тот помешает урегулированию конфликта между Ираном и США.

В мае Трамп уже заявлял, что готов применить жесткие меры против Омана, если тот перестанет согласовывать с США свои действия по Ормузскому проливу.