В СФ рассказали, чем обусловлена реакция США на возможное соглашение ИРИ и Омана Карасин объяснил реакцию США на возможный договор Ирана и Омана

Москва19 авг Вести.Реакция Вашингтона на потенциальные договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу вызвана тем, что Соединенные Штаты не участвуют в переговорном процессе между государствами, контролирующими берега пролива. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Григорий Карасин.

В беседе с "Известиями" он подчеркнул, что ранее между Ираном и Оманом не было согласия, но сейчас, похоже, стороны "движутся в направлении соглашения".

И вот именно это вызывает неприятие "великих" Соединенных Штатов, которые не участвуют в этом возможном компромиссе сказал Карасин

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести по Оману, если страна "встанет на пути" урегулирования конфликта с Тегераном.

Между тем газета The Wall Street Journal написала, что глава Белого дома угрожает Оману нанесением ударов из-за того, что переговоры Вашингтона и Тегерана зашли в тупик.