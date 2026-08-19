Москва19 авгВести.Реакция Вашингтона на потенциальные договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу вызвана тем, что Соединенные Штаты не участвуют в переговорном процессе между государствами, контролирующими берега пролива. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Григорий Карасин.
В беседе с "Известиями" он подчеркнул, что ранее между Ираном и Оманом не было согласия, но сейчас, похоже, стороны "движутся в направлении соглашения".
И вот именно это вызывает неприятие "великих" Соединенных Штатов, которые не участвуют в этом возможном компромиссесказал Карасин
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести по Оману, если страна "встанет на пути" урегулирования конфликта с Тегераном.
Между тем газета The Wall Street Journal написала, что глава Белого дома угрожает Оману нанесением ударов из-за того, что переговоры Вашингтона и Тегерана зашли в тупик.