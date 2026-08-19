В парламенте ИРИ заявили, что США не добьются от Тегерана уступок путем давления Галибаф: давление на Иран не поможет США добиться уступок

Москва19 авг Вести.Соединенные Штаты не смогут добиться от Ирана дополнительных уступок, оказывая давление на Тегеран. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

Он призвал Вашингтон "убрать беспорядок", который был создан американской стороной.

Американцы думают, что, давя на Иран сильнее, добьются уступок, которых никогда не было в соглашении​​​. [Министру финансов Скотту] Бессенту и [главе Пентагона Питу] Хегсету эта задача не по плечу написал Галибаф в соцсети X

Ранее он отметил, что судоходство в Ормузском проливе будет запрещено до тех пор, пока Штаты не выполнят условия американо-иранского меморандума.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет и не планирует переговоров с Тегераном.