Галибаф: если Иран не сможет продавать нефть, этого не сможет никто в регионе

Спикер парламента Галибаф: никто кроме Ирана не сможет продавать нефть в регионе Галибаф: если Иран не сможет продавать нефть, этого не сможет никто в регионе

Москва22 июл Вести.Никто не будет продавать нефть на Ближнем Востоке, если это не сможет делать Иран, заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф.

По его словам, безопасность Ормузского пролива возможна только при отсутствии военных США в регионе.

Формула этой войны ясна: либо все, либо ничего! В регионе, где мы не продаем нефть, никто не будет продавать нефть написал Галибаф в соцсети X

15 июля Галибаф заявил, что Иран не приветствует и никогда не приветствовал войну, но вынужден отстаивать свои национальные интересы и безопасность.