Москва22 июлВести.Никто не будет продавать нефть на Ближнем Востоке, если это не сможет делать Иран, заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф.
По его словам, безопасность Ормузского пролива возможна только при отсутствии военных США в регионе.
Формула этой войны ясна: либо все, либо ничего! В регионе, где мы не продаем нефть, никто не будет продавать нефтьнаписал Галибаф в соцсети X
15 июля Галибаф заявил, что Иран не приветствует и никогда не приветствовал войну, но вынужден отстаивать свои национальные интересы и безопасность.