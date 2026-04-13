Спикер парламента Ирана Галибаф: США будут с ностальгией вспоминать бензин по $5

Глава делегации Ирана: в США скоро будут с ностальгией вспоминать бензин по $5

Москва13 апр Вести.Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, возглавлявший делегацию Исламской Республики на переговорах с США в Пакистане, считает, что в Штатах скоро будут с ностальгией вспоминать бензин по цене 4-5 долларов. Свое мнение он выразил в соцсети X.

По его словам, именно к такому результату приведет попытка США осуществить блокаду Ормузского пролива.

Наслаждайтесь текущими ценами на бензин. С так называемой "блокадой" скоро вы будете с ностальгией вспоминать цену в 4-5 долларов написал Галибаф

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива силами ВМС США.