Москва18 авг Вести.Судоходство в Ормузском проливе будет запрещено до тех пор, пока Вашингтон не выполнит условия американо-иранского меморандума. С таким заявлением выступил спикер Меджлиса (парламента) Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока [с Ирана] не будет снята блокада, разблокированы замороженные [иранские] активы, отменено нефтяное эмбарго, прекращены угрозы и военные операции на всех фронтах, а также выполнены другие условия меморандума цитирует политика иранское агентство Meh

В июне при посредничестве Исламабада Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагавший немедленное прекращение длившихся с 28 февраля боевых действий на всех фронтах, включая ливанский. Однако уже в ночь на 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары по иранской территории, объяснив это нарушением Тегераном достигнутых договоренностей в части, связанной с Ормузским проливом.

Ранее востоковед Турал Керимов заявил в интервью ИС "Вести", что США вывели длившееся десятилетиями противостояние с Ираном на новый уровень, так и не достигнув ни одной из своих целей.