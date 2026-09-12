Москва12 сенВести.Тегеран направил Вашингтону семь условий, на которых согласен открыть Ормузский пролив для судоходства, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Собеседник подчеркнул, что до выполнения этих требований Ормузский пролив будет закрыт.
Иран через посредников передал американской стороне семь условий для открытия Ормузского проливаговорится в публикации
Ранее газета The New York Times сообщила, что Оман не принял предложение Ирана взимать плату за пересечение Ормузского пролива судами. По данным журналистов, Маскат пошел на это, чтобы не портить отношения с Вашингтоном.