Tasnim: Иран направил США семь условий для открытия Ормузского пролива

Иран выдвинул США семь требований для открытия Ормузского пролива Tasnim: Иран направил США семь условий для открытия Ормузского пролива

Москва12 сен Вести.Тегеран направил Вашингтону семь условий, на которых согласен открыть Ормузский пролив для судоходства, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Собеседник подчеркнул, что до выполнения этих требований Ормузский пролив будет закрыт.

Иран через посредников передал американской стороне семь условий для открытия Ормузского пролива говорится в публикации

Ранее газета The New York Times сообщила, что Оман не принял предложение Ирана взимать плату за пересечение Ормузского пролива судами. По данным журналистов, Маскат пошел на это, чтобы не портить отношения с Вашингтоном.