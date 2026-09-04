NYP: власти Омана не согласились взимать плату за проход по Ормузскому проливу Оман отверг предложение Ирана о тарифах в Ормузском проливе

Москва4 сен Вести.Власти Омана не приняли предложение Ирана о совместном взимании сборов за проход морских судов через Ормузский пролив.

Об этом говорится в материале издания The New York Post (NYP), которое ссылается на высокопоставленного чиновника в ближневосточном регионе.

Как передает NYP, такое решение было принято Маскатом, чтобы избежать возможного конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Также сообщается, что власти Омана отклонили идею о добровольных взносах для обеспечения безопасности Ормуза.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что транзит нефти и газа через Ормузский пролив практически восстановился до показателей, которые фиксировались до начала военного конфликта между США и Ираном.