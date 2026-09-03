Москва3 сенВести.Иран в настоящее время не может осуществлять блокировку прохода нефтяных танкеров по Ормузскому проливу, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
На выступлении в Белом доме Трамп рассказал, что сейчас США контролируют Ормуз, через который в любое время суток проходит множество загруженных нефтью судов.
Я не хочу говорить слишком смело и слишком опрометчиво, но пока они (Иран - прим. ред.) практически ничего не сделали, чтобы суметь этому помешатьподчеркнул американский лидер
Трамп также сообщил, что у Тегерана дела идут "совсем неважно", поэтому республика близка к экономическому краху.
Ранее Трамп заявил, что США готовы нанести новые удары по Ирану в любое время. По его словам, военная операция против Ирана не продлится слишком долго.
США 1 сентября нанесли серию ударов по объектам в Иране. В ответ Тегеран запустил ракеты и беспилотники (БПЛА) по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Ираке и Кувейте.
По словам Трампа, США уничтожили новое военное оборудование Ирана в районе Ормузского пролива.