Трамп считает, что Иран не способен ограничить проход танкеров по Ормузу Трамп: Иран не может блокировать Ормузский пролив

Москва3 сен Вести.Иран в настоящее время не может осуществлять блокировку прохода нефтяных танкеров по Ормузскому проливу, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

На выступлении в Белом доме Трамп рассказал, что сейчас США контролируют Ормуз, через который в любое время суток проходит множество загруженных нефтью судов.

Я не хочу говорить слишком смело и слишком опрометчиво, но пока они (Иран - прим. ред.) практически ничего не сделали, чтобы суметь этому помешать подчеркнул американский лидер

Трамп также сообщил, что у Тегерана дела идут "совсем неважно", поэтому республика близка к экономическому краху.

Ранее Трамп заявил, что США готовы нанести новые удары по Ирану в любое время. По его словам, военная операция против Ирана не продлится слишком долго.

США 1 сентября нанесли серию ударов по объектам в Иране. В ответ Тегеран запустил ракеты и беспилотники (БПЛА) по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Ираке и Кувейте.

По словам Трампа, США уничтожили новое военное оборудование Ирана в районе Ормузского пролива.