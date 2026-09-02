Москва2 сен Вести.Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили новое военное оборудование Ирана в районе Ормузского пролива.

Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Мы уничтожили все новое оборудование, которое они пытались создать вдоль Ормузского пролива, - как оборонительное, так и наступательное … Они пытались восстановить свои радары и ракетные установки. Они строили их и почти завершили строительство, так что мы их уничтожили заявил Трамп

2 сентября министр здравоохранения Исламской Республики Мохаммад Реза Зафарганди сообщил, что в результате ударов США по югу Ирана 1 сентября погибли 18 человек, еще 108 получили ранения.

Кроме того, 31 августа американские силы ударили по иранским пусковым установкам на острове Ларак. Отмечалось, что это была первая известная атака США по территории Ирана с конца июля.