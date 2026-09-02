Минздрав Ирана сообщил о 18 погибших и 108 раненых после ударов США

Раскрыто число погибших при ударах США по югу Ирана Минздрав Ирана сообщил о 18 погибших и 108 раненых после ударов США

Москва2 сен Вести.В результате ударов США по югу Ирана 1 сентября погибли 18 человек, еще 108 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Исламской Республики Мохаммад Реза Зафарганди, передает IRIB.

В результате вчерашних атак на различные провинции страны погибли 18 человек, а 108 наших соотечественников получили ранения сказал он

1 сентября Вооруженные силы США нанесли серию ударов по двум нефтяным танкерам, которые принадлежат правительству Ирана. Атаки были проведены в рамках новой стратегии "танкер за танкер", утвержденной президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американские силы ударили по иранским пусковым установкам на острове Ларак. Отмечалось, что это была первая известная атака США по территории Ирана с конца июля.