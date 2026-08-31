CENTCOM: США ударили по Ирану, чтобы помешать заминировать Ормузский пролив

В CENTCOM раскрыли цель удара по Ирану CENTCOM: США ударили по Ирану, чтобы помешать заминировать Ормузский пролив

Москва31 авг Вести.Соединенные Штаты нанесли удар по Ирану, чтобы помешать силам Исламской Республики заминировать Ормузский пролив. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

В заявлении отмечается, что американские военные защитили коммерческое судоходство и мировую торговлю.

Силы США предприняли ограниченное, точечное действие против сил установки мин КСИР, которые создавали неминуемую угрозу в Ормузском проливе говорится в сообщении

Портал Axios накануне написал, что США ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. В КСИР пообещали ответить на американскую атаку.

Позднее телеканал Fox News передал, что Исламская Республика атакует позиции американских военных в Иордании. В КСИР отметили, что в результате ударов на двух базах США были уничтожены места дислокации американских истребителей.