Москва31 авгВести.Соединенные Штаты нанесли удар по Ирану, чтобы помешать силам Исламской Республики заминировать Ормузский пролив. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
В заявлении отмечается, что американские военные защитили коммерческое судоходство и мировую торговлю.
Силы США предприняли ограниченное, точечное действие против сил установки мин КСИР, которые создавали неминуемую угрозу в Ормузском проливеговорится в сообщении
Портал Axios накануне написал, что США ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. В КСИР пообещали ответить на американскую атаку.
Позднее телеканал Fox News передал, что Исламская Республика атакует позиции американских военных в Иордании. В КСИР отметили, что в результате ударов на двух базах США были уничтожены места дислокации американских истребителей.