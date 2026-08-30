Axios: ВС США нанесли удары по ракетным установкам на иранском острове Ларак

Axios: США нанесли удар по двум пусковым установкам Ирана на острове Ларак Axios: ВС США нанесли удары по ракетным установкам на иранском острове Ларак

Москва30 авг Вести.Соединенные Штаты ударили по иранским пусковым установкам на острове Ларак. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник журналиста отметил, что Тегеран собирался применить эти установки для "запуска ракет с морскими минами в сторону Ормузского пролива".

Силы США ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак написал Равид в соцсети X

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что переход к экономическому противостоянию с Ираном не предполагает, что Штаты откажутся от военных опций против Исламской Республики.