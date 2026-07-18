IRIB: США ударили по центру управления движением судов на иранском острове Ларек IRIB: США нанесли удар по иранскому острову Ларек

Москва18 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) США нанесли удар по центру управления движением судов на иранском острове Ларек, который расположен в Ормузском проливе.

Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

Вышка центра управления движением судов на острове Ларек была поражена ракетами США говорится в публикации IRIB в соцсети X

Американские военные накануне проинформировали о новой волне ударов по Исламской Республике. Атаки ведутся седьмую ночь подряд.

Агентство Mehr отметило, что взрывы прозвучали сразу в нескольких иранских городах