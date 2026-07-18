Москва18 июлВести.Вооруженные силы (ВС) США нанесли удар по центру управления движением судов на иранском острове Ларек, который расположен в Ормузском проливе.
Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
Вышка центра управления движением судов на острове Ларек была поражена ракетами СШАговорится в публикации IRIB в соцсети X
Американские военные накануне проинформировали о новой волне ударов по Исламской Республике. Атаки ведутся седьмую ночь подряд.
Агентство Mehr отметило, что взрывы прозвучали сразу в нескольких иранских городах