Москва30 авгВести.Иран нанесет ответный удар после атаки Соединенных Штатов на остров Ларак.
Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое передает агентство Tasnim.
Как отмечается, в результате американской атаки несколько человек погибли и получили ранения.
На этот шаг ответят сыны исламского Ирана, и агрессор понесет наказаниеговорится в заявлении КСИР
Накануне агентство Tasnim сообщило, что при ударе США по иранскому острову два человека погибли и еще два получили ранения.