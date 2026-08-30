КСИР: Иран ответит на удар США по острову Ларак

В КСИР пообещали ответить на удар США по острову Ларак КСИР: Иран ответит на удар США по острову Ларак

Москва30 авг Вести.Иран нанесет ответный удар после атаки Соединенных Штатов на остров Ларак.

Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое передает агентство Tasnim.

Как отмечается, в результате американской атаки несколько человек погибли и получили ранения.

На этот шаг ответят сыны исламского Ирана, и агрессор понесет наказание говорится в заявлении КСИР

Накануне агентство Tasnim сообщило, что при ударе США по иранскому острову два человека погибли и еще два получили ранения.