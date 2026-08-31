КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании

Press TV: в КСИР сообщили об уничтожении инфраструктуры на базах США в Иордании КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании

Москва31 авг Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении мест дислокации американских истребителей в результате ударов по базам Соединенных Штатов в Иордании. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Уничтожены инфраструктура техобслуживания и места дислокации истребителей на двух базах США говорится в публикации

Накануне телеканал отметил, что в Иордании прогремели взрывы после иранских ударов.

Между тем Fox News сообщил, что Иран атакует позиции американских военных в Иордании. Уточнялось, что "практически все" ракеты были перехвачены.