Москва31 авгВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении мест дислокации американских истребителей в результате ударов по базам Соединенных Штатов в Иордании. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Уничтожены инфраструктура техобслуживания и места дислокации истребителей на двух базах СШАговорится в публикации
Накануне телеканал отметил, что в Иордании прогремели взрывы после иранских ударов.
Между тем Fox News сообщил, что Иран атакует позиции американских военных в Иордании. Уточнялось, что "практически все" ракеты были перехвачены.