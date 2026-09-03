Трамп: США могут нанести удары по Ирану в любой момент

Трамп: США готовы нанести новые удары по Ирану в любое время Трамп: США могут нанести удары по Ирану в любой момент

Москва3 сен Вести.США готовы нанести новые удары по Ирану в любое время, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.

Прошлой ночью проведена очень мощная атака, и мы готовы провести еще одну в любое время, когда захотим отметил Трамп

При этом военная операция против Ирана не продлится слишком долго, пояснил президент США.

США нанесли 1 сентября серию ударов по объектам в Иране. В ответ Тегеран запустил ракеты и беспилотники (БПЛА) по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Ираке и Кувейте.

Министр здравоохранения Ирана Мохаммад Реза Зафарганди заявил 2 сентября, что от ударов США по югу Ирана 1 сентября погибли 18 человек, еще 108 получили ранения.

По словам Трампа, США уничтожили новое военное оборудование Ирана в районе Ормузского пролива. Кроме того, в рамках последней серии ударов по Ирану уничтожены 28 кораблей Ирана.