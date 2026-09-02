Москва2 сен Вести.США в рамках последней серии ударов по Ирану уничтожили 28 кораблей Исламской Республики, утверждает американский президент Дональд Трамп.

Трамп при этом еще в конце марта заявлял, что Соединенные Штаты полностью уничтожили иранский флот, военно-воздушные силы, а также большую часть иранских ракет​​​, сообщает РИА Новости.

В ночь на среду США нанесли новую серию массированных ударов по объектам в Иране. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Кувейте и Ираке.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам: срок действия меморандума истек, а США продолжают наносить удары по Ирану.