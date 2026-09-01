Москва1 сенВести.Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабной атаки на Иран, после которой, по его словам, от Исламской Республики "мало что останется".
Соответствующее заявление американский лидер сделал в социальной сети Truth Social. Трамп написал, что "крупнейшая из всех атак [по Ирану] ждет своего часа".
Заявление прозвучало на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном. 1 сентября американские военные начали наносить удары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране. В Вашингтоне заявили, что атаки стали ответом на попытки иранских сил атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих в регионе.