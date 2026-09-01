Трамп пригрозил Ирану атакой, после которой от него мало что останется

Трамп пригрозил Ирану крупнейшей атакой Трамп пригрозил Ирану атакой, после которой от него мало что останется

Москва1 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабной атаки на Иран, после которой, по его словам, от Исламской Республики "мало что останется".

Соответствующее заявление американский лидер сделал в социальной сети Truth Social. Трамп написал, что "крупнейшая из всех атак [по Ирану] ждет своего часа".

Заявление прозвучало на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном. 1 сентября американские военные начали наносить удары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране. В Вашингтоне заявили, что атаки стали ответом на попытки иранских сил атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих в регионе.