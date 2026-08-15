Трамп: США ответят "в сто раз сильнее" на потенциальный удар Ирана

Трамп рассказал, как США отреагируют в случае удара Ирана Трамп: США ответят "в сто раз сильнее" на потенциальный удар Ирана

Москва15 авг Вести.Соединенные Штаты нанесут Ирану ответ "в сто раз сильнее", если Исламская Республика начнет наносить удары. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон способен "уничтожить все", но не желает этого делать.

Если они ударят, то мы ответим в сто раз сильнее сказал Трамп

Накануне глава Белого дома также отметил, что после завершения конфликта на Ближнем Востоке объявит Ормузский пролив частью территории США.

Ранее американский лидер заявил, что у Штатов есть три сценария в конфликте с Исламской Республикой. Один из сценариев, как уточнил Трамп, предполагает продолжение ударов по Исламской Республике. Другие варианты предусматривают экономическую победу над Ираном.