Москва10 авгВести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона есть потенциал, чтобы при необходимости пойти на масштабную эскалацию в конфликте с Тегераном.
Так американский лидер ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность масштабной эскалации с Ираном.
У нас точно есть такая возможность, если мы захотим это сделатьсказал Трамп журналистам
Он также отметил, что Ормузский пролив открыт и находится под контролем Соединенных Штатов.
Ранее глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон вполсилы ведет переговоры с Тегераном, пока в Исламской Республике экономическая ситуация становится хуже.