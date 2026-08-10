Трамп: Вашингтон сохраняет потенциал для эскалации в конфликте с Тегераном

Трамп заявил, что у США есть возможности пойти на эскалацию c Ираном Трамп: Вашингтон сохраняет потенциал для эскалации в конфликте с Тегераном

Москва10 авг Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона есть потенциал, чтобы при необходимости пойти на масштабную эскалацию в конфликте с Тегераном.

Так американский лидер ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность масштабной эскалации с Ираном​​​.

У нас точно есть такая возможность, если мы захотим это сделать сказал Трамп журналистам

Он также отметил, что Ормузский пролив открыт и находится под контролем Соединенных Штатов.

Ранее глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон вполсилы ведет переговоры с Тегераном, пока в Исламской Республике экономическая ситуация становится хуже.