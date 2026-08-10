Москва10 авгВести.Ормузский пролив открыт для судоходства и находится под полным контролем Америки, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Так он ответил на вопрос, когда будет открыт Ормузский пролив.
Сейчас он открыт. Единственный, кто сейчас контролирует Ормузский пролив - это Военно-морские силы СШАответил Трамп
Ранее Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после того, как США выполнят условия Тегерана, включая окончание боевых действий против Ирана и его союзников, снятие санкций и морской блокады, вывод американских войск из соседних с Ираном регионов, а также выплату компенсации за причиненный в ходе войны ущерб.