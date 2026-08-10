Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт и находится под контролем США Трамп: Ормузский пролив открыт для судоходства и полностью контролируется США

Москва10 авг Вести.Ормузский пролив открыт для судоходства и находится под полным контролем Америки, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Так он ответил на вопрос, когда будет открыт Ормузский пролив.

Сейчас он открыт. Единственный, кто сейчас контролирует Ормузский пролив - это Военно-морские силы США ответил Трамп

Ранее Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после того, как США выполнят условия Тегерана, включая окончание боевых действий против Ирана и его союзников, снятие санкций и морской блокады, вывод американских войск из соседних с Ираном регионов, а также выплату компенсации за причиненный в ходе войны ущерб.