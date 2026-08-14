Москва14 авг Вести.После завершения операции против Ирана Ормузский пролив станет частью территории Соединенных Штатов. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на мероприятии в штате Нью-Йорк.

После того как мы сокрушим Иран ... вскоре я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов заявил Трамп

12 августа Дональд Трамп заявил, что США целиком контролируют Ормузский пролив и готовы наносить удары по Ирану в случае попыток изменить ситуацию. Он также сообщил, что Соединенные Штаты могут продолжить контролировать пролив, при этом Тегеран "ничего не сможет с этим поделать", поскольку у Исламской Республики якобы нет "ни флота, ни военно-воздушных сил".

Тем не менее, уже 13 августа официальный представитель центрального штаба вооруженных сил Ирана "Хатам-аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари объявил о полном контроле Исламской Республики над Ормузским проливом.