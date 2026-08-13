Москва13 авг Вести.Иран полностью контролирует Ормузский пролив, заявил официальный представитель центрального штаба вооруженных сил Ирана "Хатам-аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари в эфире телеканала SNN.

Военный подчеркнул, что заявления американской стороны о беспрепятственном судоходстве в Ормузском проливе и контроле США над ним не соответствуют действительности.

Ормузский пролив, как и прежде, полностью находится под управлением и контролем Исламской Республики Иран. И ни одно торговое или нефтеналивное судно не сможет и не будет иметь возможности безопасно проходить через этот пролив без разрешения и контроля со стороны вооруженных сил Ирана сказал Зольфагари

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка полностью контролирует Ормузский пролив. Позднее он допустил, что Вашингтон может продолжить этот контроль. Он выразил уверенность, что Иран не сможет изменить ситуацию.