Трамп: США контролируют Ормузский пролив и ударят по Ирану при любых изменениях

"Мы, и больше никто": Трамп о контроле над Ормузским проливом Трамп: США контролируют Ормузский пролив и ударят по Ирану при любых изменениях

Москва12 авг Вести.США полностью контролируют Ормузский пролив и готовы нанести удары по Ирану в случае любых действий, направленных на изменение ситуации.

Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

С Ираном все идет хорошо, просто прекрасно​​​. Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Мы его контролируем, и никто больше. В какой-то момент они [Иран] могут что-то предпринять, и тогда они будут сметены цитирует Трампа новостной YouTube‑канал Magno News.

2 августа глава Белого дома сообщил об отмене атак на Иран в связи с перспективой заключить сделку по урегулированию, контуры которой включают открытие Ормузского пролива и договоренности по иранской ядерной программе.

Два дня спустя Трамп пригрозил Исламской Республике "разрушительными авиаударами", если она не заключит сделку по Ормузскому проливу в ближайшие сутки, и подчеркнул, что дает Ирану "последний шанс перед обезглавливанием".

В дальнейшем Трамп говорил, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном вполсилы.