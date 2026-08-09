Все ради Ормуза: Трамп может завершить войну с Ираном без ядерной сделки WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без заключения ядерной сделки

Москва9 авг Вести.Президент США Дональд Трамп готов завершить конфликт с Ираном, без заключения ядерной сделки, но только в случае, если Тегеран согласится полностью открыть проход судов через Ормузский пролив. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

В течение нескольких недель президент Трамп готовился объявить о победе в иранской войне, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. По словам американских чиновников, он даже в частном порядке высказывал старшим помощникам идею о том, что готов уйти без ядерной сделки говорится в публикации

По данным издания, глава Белого дома также говорил своим подчиненным, что после уничтожения ядерных объектов в 2025 году Исламская Республика не сможет возобновить свои работы по ядерной программе до конца его президентского срока. При этом Трамп уверен, что американская разведка сможет оперативно узнать, если Иран все же предпримет попытки в отношении ядерных работ.

Авторы статьи также пишут, что если Вашингтон сможет добиться возобновления судоходства через Ормузский пролив и держать под контролем ядерную программу Ирана, то президент США может продлить режим прекращения огня на неопределенный срок и снять блокаду иранских портов.