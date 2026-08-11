Трамп рассказал о "беспроигрышных" стратегиях США в конфликте с Ираном Трамп: для победы над Ираном Штаты могут пользоваться тремя стратегиями

Москва11 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть три стратегии в конфликте с Ираном.

По его словам, один из сценариев предполагает продолжение ударов по Исламской Республике. Другие варианты предусматривают экономическую победу над Ираном.

У нас есть три стратегии. Делать то, что я делаю сейчас: просто продолжать в том же духе и смотреть, насколько плохо у них идут дела, потому что в целом в стране инфляция составляет 300%. Или нанести по ним очень, очень мощный удар. Или победить их экономически, но мы и так это делаем сказал американский лидер в интервью политическому обозревателю Уэйну Руту

Трамп отметил, что сейчас иранская национальная валюта претерпевает кризис, и у властей в Тегеране нет возможности платить собственным военным.

Ранее сообщалось, что военнослужащие США открыли огонь по судну под флагом Панамы, пытавшемуся прорвать блокаду иранских портов.