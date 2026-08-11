Американские военные открыли огонь по судну, пытавшемуся прорвать блокаду Ирана WSJ: военные США обстреляли судно при попытке прорвать блокаду портов Ирана

Москва11 авг Вести.Военнослужащие США открыли огонь по судну под флагом Панамы, пытавшемуся прорвать блокаду иранских портов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Собеседник издания пояснил, что военный вертолет США выстрелил в судно после того, как его экипаж проигнорировал предупреждения американцев.

Американские силы открыли огонь по судну под панамским флагом, которое попыталось прорвать американскую блокаду иранских портов рассказал газете американский чиновник

Источник WSJ добавил, что после обстрела экипаж, вероятно, пытался пересесть на другое гражданское судно.

По информации охранной компании Vanguard, объектом атаки стал панамский контейнеровоз Vela Nova, на борту которого находились 17 членов экипажа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив находится под полным контролем Военно-морских сил США и открыт для судоходства.

До этого Иран сообщил, что откроет Ормузский пролив лишь после выполнения Америкой ряда условий, включая снятие санкций и морской блокады, вывод американских войск из соседних с Ираном регионов, окончание боевых действий против Исламской Республики и ее союзников, а также выплату компенсации за причиненный в ходе войны ущерб.