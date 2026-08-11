CENTCOM подтвердил ракетный удар по судну под флагом Панамы в Оманском заливе

CENTCOM подтвердил удар по пытавшемуся прорвать блокаду Ирана панамскому судну CENTCOM подтвердил ракетный удар по судну под флагом Панамы в Оманском заливе

Москва11 авг Вести.Центральное военное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило факт ракетного удара по панамскому судну Vela Nova при попытке прорыва блокады Ирана.

Как указали в CENTCOM, вертолет Военно-морских сил США MH-60 выпустил по машинному отделению корабля две ракеты после того, как экипаж судна проигнорировал предупреждения военных. В результате рулевое управление Vela Nova было выведено из строя.

Теперь судно больше не следует в Иран, нарушая американскую блокаду, которая по-прежнему действует в полном объеме сообщил CENTCOM в соцсети X

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские военные открыли огонь по контейнеровозу Vela Nova, который шел под флагом Панамы и пытался прорвать блокаду иранских портов. На борту судна находились 17 членов экипажа, о пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.