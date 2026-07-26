В CENTCOM заявили о перенаправлении 12 судов в рамках морской блокады Ирана ВС США сообщили о перенаправлении 12 судов в рамках морской блокады Ирана

Москва26 июл Вести.Американские военные перенаправили 12 торговых судов, которые якобы предприняли попытку прорвать военно-морскую блокаду Ирана. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (CENTCOM).

По состоянию на 25 июля CENTCOM перенаправило 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывело из строя два судна, которые не подчинились требованиям, и провело досмотр двух судов, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады говорится в заявлении командования в социальной сети Х

Кроме того, утверждается, что 24 июля военные вывели из строя танкер M/T Lavine под флагом Мозамбика в Оманском заливе после того, как экипаж якобы "неоднократно пытался нарушить блокаду и проигнорировал многократные предупреждения".

Американские вооруженные силы остаются в высшей степени бдительными, сосредоточенными, смертоносными и готовыми к бою заявили в CENTCOM

Ранее сообщалось, что американские военные высадились на борт танкера Charminar под флагом Коморских Островов в Аравийском море для досмотра в рамках обеспечения иранской морской блокады. Как отметили в командовании, за время возобновления военно-морской блокады Ирана США провели досмотр двух судов.