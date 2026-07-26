CENTCOM сообщило о проведении досмотра танкера в Аравийском море CENTCOM: американские военные провели досмотр танкера в Аравийском море

Москва26 июл Вести.Военные США высадились на борт танкера Charminar под флагом Коморских Островов в Аравийском море для досмотра в рамках обеспечения морской блокады Ирана.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) в соцсети Х.

Как отметили в командовании, за время возобновления военно-морской блокады Ирана Соединенные Штаты провели досмотр двух судов.

Ранее сегодня американские войска завершили проверку на борту танкера M/T Charminar под флагом Коморских Островов в Аравийском море, и теперь танкер продолжает свой путь сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал распоряжение Вооруженным силам Соединенных Штатов остановить атаки по иранской территории.

При этом американский лидер отметил, что Соединенные Штаты готовы выслушать предложения представителей Ирана ради урегулирования конфликта.