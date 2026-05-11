В США заявили о подготовке морпехов к захвату судов в рамках блокады Ирана

Москва11 мая Вести.Американские военные тренируются для того, чтобы быть готовыми к высадке на суда, которые отказываются подчиняться требованиям в рамках морской блокады Ирана со стороны США. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).

К публикации в соцсети X прикреплены фотографии вертолета и морских пехотинцев, задействованных в учениях.

Морские пехотинцы США спускаются на тросах с вертолета MH-60S Sea Hawk во время учений на полетной палубе USS Tripoli (LHA 7), 8 мая. Данная подготовка гарантирует постоянную готовность морпехов на случай, если они будут призваны для высадки на суда, отказывающиеся подчиняться требованиям, в ходе морской блокады Ирана со стороны США говорится в сообщении

Накануне в CENTCOM сообщили, что американские силы с начала блокады перехватили более шестидесяти связанных с Ираном коммерческих судов.

Командование 8 мая также заявило, что военные США вывели из строя два танкера, шедших под иранским флагом. Отмечалось, что они пытались зайти в иранский порт в Оманском заливе.