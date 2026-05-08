CENTCOM: военные США вывели из строя два иранских танкера в Оманском заливе

Москва8 мая Вести.Американские военные вывели из строя два танкера, шедших под иранским флагом, за попытку нарушить блокаду. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Уточняется, что танкеры атаковал истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца Abraham Lincoln.

Силы США вывели из строя танкеры M/T Sea Star III и M/T Sevda, прежде чем оба судна успели войти в иранский порт в Оманском заливе в нарушение действующей американской блокады говорится в заявлении

Ранее CENTCOM заявил, что американские эсминцы Truxtun, Rafael Peralta и Mason покинули Персидский залив. В походе корабли атаковал Иран, однако суда не пострадали.