Москва8 маяВести.Американские военные вывели из строя два танкера, шедших под иранским флагом, за попытку нарушить блокаду. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Уточняется, что танкеры атаковал истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца Abraham Lincoln.
Силы США вывели из строя танкеры M/T Sea Star III и M/T Sevda, прежде чем оба судна успели войти в иранский порт в Оманском заливе в нарушение действующей американской блокадыговорится в заявлении
Ранее CENTCOM заявил, что американские эсминцы Truxtun, Rafael Peralta и Mason покинули Персидский залив. В походе корабли атаковал Иран, однако суда не пострадали.