Трамп: США могли бы уничтожить Иран, но не хотят этого делать

Трамп рассказал о способности США уничтожить Иран Трамп: США могли бы уничтожить Иран, но не хотят этого делать

Москва15 авг Вести.Соединенные Штаты могли бы уничтожить Иран, но Вашингтон не хочет этого делать. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова передает агентство РИА Новости.

При этом он отметил, что в случае ударов Ирана ответные действия со стороны США будут в 100 раз сильнее.

Мы способны уничтожить все это место​​​. Мы не хотим этого делать заявил американский лидер

Ранее американский лидер заявил, что у Штатов есть три сценария в конфликте с Исламской Республикой. Один из сценариев, как уточнил Трамп, предполагает продолжение ударов по Исламской Республике. Другие варианты предусматривают экономическую победу над Ираном.

При этом Трамп пообещал, что после завершения операции против Ирана Ормузский пролив станет частью территории Соединенных Штатов.