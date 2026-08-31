"Нет оснований": Трамп о ядерном ударе по Ирану Трамп исключил возможность нанесения ядерного удара по Ирану

Москва31 авг Вести.Президент США Дональд Трамп не видит оснований для применения ядерного оружия в конфликте с Ираном. При этом он не исключил дальнейшей агрессии в отношении ближневосточного государства.

Свою позицию американский лидер изложил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Я снял этот вопрос (о применении ядерного оружия – прим. ред) с повестки. Я исключил это: для подобного шага нет никаких оснований заявил Трамп

Он добавил, что Иран пребывает в упадке, его лидеры "мертвы", "флота и военно-воздушных сил больше нет", но это не означает, что США больше не будут наносить ударов по территории страны. По словам Трампа, это будет зависеть от развития ситуации в целом.

Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social созданное с помощью нейросети видео атаки на иранский остров Харк. На опубликованных кадрах демонстрируются ракетные удары по расположенным на побережье зданиям. В Белом доме видео никак не прокомментировали.