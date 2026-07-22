Трамп заявил, что американцы не возражают против продолжения войны с Ираном

Трамп: американцы не против дальнейшей войны с Ираном Трамп заявил, что американцы не возражают против продолжения войны с Ираном

Москва22 июл Вести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что сограждане не будут против продолжения войны с Ираном. Об этом он заявил в ходе общения с прессой на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Американцы не против войны. Только что был обнародован [новый] опрос [общественного мнения на этот счет]. Американцы не хотят, чтобы были высокие цены на бензин, но они не против войны. Опрос показал это совершенно ясно сказал Трамп

Американский лидер добавил, что "никто не хочет", чтобы у Ирана было ядерное оружие, а также пригрозил Тегерану новыми мощными ударами.

Они (иранцы - прим. ред.) заплатят большую цену сообщил он

Ранее газета Politico писала, что Трамп намерен продолжать конфликт с Ираном, несмотря на недовольство американцев и ослабление позиции республиканцев перед предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре.