Москва31 авгВести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сгенерированное нейросетью видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк.
На кадрах наносятся ракетные удары по строениям на побережье.
Остров Харк разносят на кусочкинаписал Трамп в публикации
При этом об ударах по этому острову со стороны американских военных не сообщалось. Администрация американского президента также не пояснила публикацию видео.
30 августа сообщалось, что США ударили по иранским пусковым установкам на острове Ларак.