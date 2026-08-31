Трамп опубликовал ИИ-видео с ракетными ударами по острову Харк Трамп показал сгенерированное нейросетью видео ударов по острову Харк

Москва31 авг Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сгенерированное нейросетью видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк.

На кадрах наносятся ракетные удары по строениям на побережье.

Остров Харк разносят на кусочки написал Трамп в публикации

При этом об ударах по этому острову со стороны американских военных не сообщалось. Администрация американского президента также не пояснила публикацию видео.

30 августа сообщалось, что США ударили по иранским пусковым установкам на острове Ларак.