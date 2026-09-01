СМИ сообщают о взрывах на юге Ирана

На юге Ирана прогремели взрывы СМИ сообщают о взрывах на юге Ирана

Москва1 сен Вести.На юге Ирана прогремели многочисленные взрывы в портовых городах Бандар-Аббас, Чахбехар и Конарак, а также на острове Кешм, сообщает иранское информагентство Fars News.

Точное местоположение и причина взрывов пока не установлены.

Сообщается о взрывах на юге Ирана — на острове Кешм, в Бандар-Аббасе, Чабахаре и порту Конарак говорится в сообщении агентства

Ранее корреспондент Axios Барак Равид сообщал со ссылкой на высокопоставленных чиновников о планах президента США Дональда Трампа нанести в течение недели "ограниченные удары" по Исламской Республике в районе Ормузского пролива.

30 августа США ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. В КСИР пообещали ответить на американскую атаку.