Москва30 июлВести.В нескольких районах на юге Ирана слышны взрывы. Об этом сообщил телеканал Press TV.
Как указывает телеканал, взрывы слышны на иранском острове Кешм и в городе Бушер.
В нескольких районах на юге Ирана слышны взрывы на фоне атак СШАсказано в сообщении
Также ракетным ударам со стороны США подверглись несколько районов города Абадан на юго-западе Ирана.
В ночь на 30 июля военные Соединенных Штатов Америки приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Уточняется, что удары наносятся в качестве ответной меры на попытку Ирана атаковать американских военных на Ближнем Востоке, предпринятую накануне.
О начале новой волны ударов по Ирану ранее сообщил в соцсети X корреспондент портала Axios Барак Равид.