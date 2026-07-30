В нескольких районах на юге Ирана звучат взрывы Press TV: на юге Ирана прозвучали взрывы

Москва30 июл Вести.В нескольких районах на юге Ирана слышны взрывы. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Как указывает телеканал, взрывы слышны на иранском острове Кешм и в городе Бушер.

В нескольких районах на юге Ирана слышны взрывы на фоне атак США сказано в сообщении

Также ракетным ударам со стороны США подверглись несколько районов города Абадан на юго-западе Ирана.

В ночь на 30 июля военные Соединенных Штатов Америки приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Уточняется, что удары наносятся в качестве ответной меры на попытку Ирана атаковать американских военных на Ближнем Востоке, предпринятую накануне.

О начале новой волны ударов по Ирану ранее сообщил в соцсети X корреспондент портала Axios Барак Равид.