Москва3 авгВести.Соединенные Штаты приостановили удары по территории Ирана, однако могут возобновить их в любой момент.
Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон..
Сейчас мы поставили это на паузу. Но мы можем сделать это в любое время, когда захотимзаявил Трамп
Глава США отметил, что о приостановке атак американскую сторону попросили представители Ирана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.
Также он сообщил, что Вашингтон и Тегеран проведут переговоры в понедельник, 3 августа.