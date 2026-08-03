Трамп: США готовы возобновить удары по территории Ирана в любой момент

Трамп предупредил о готовности США возобновить удары по Ирану в любой момент Трамп: США готовы возобновить удары по территории Ирана в любой момент

Москва3 авг Вести.Соединенные Штаты приостановили удары по территории Ирана, однако могут возобновить их в любой момент.

Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон..

Сейчас мы поставили это на паузу. Но мы можем сделать это в любое время, когда захотим заявил Трамп

Глава США отметил, что о приостановке атак американскую сторону попросили представители Ирана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Также он сообщил, что Вашингтон и Тегеран проведут переговоры в понедельник, 3 августа.