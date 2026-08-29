Москва29 авг Вести.Ормузский пролив находится под полным контролем подразделений Военно-морских сил Ирана. Соответствующее заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) приводит агентство Reuters.

Отмечается, что пролив закрыт для судов, которые пытаются пройти через него без согласования с Тегераном.

Между тем Иран и Оман достигли договоренности о временном маршруте для судоходства через пролив, а также о совместных работах по разминированию акватории. Подробности соглашения еще обсуждаются.

Тегеран настаивает на полном открытии пролива только при условии снятия блокады иранских портов и отмены санкций со стороны США. На данный момент движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным.

27 августа глава Центрального командования армии США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер заявил, что американские военные обезвредили все мины в Ормузском проливе.