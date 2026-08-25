Иран и Оман создадут временный судоходный коридор в Ормузском проливе

Иран и Оман создадут временный коридор в Ормузском проливе Иран и Оман создадут временный судоходный коридор в Ормузском проливе

Москва25 авг Вести.Иран и Оман договорились создать в Ормузском проливе временный судоходный коридор, которым будут управлять совместно, сообщила пресс-служба МИД Ирана.

Эта договоренность была достигнута в ходе переговоров между главами МИД Ирана и Омана Аббасом Аракчи и Бадром Альбусаиди.

Два министра… обсудили поэтапную структуру, которая может обеспечить практическую и осуществимую основу для продвижения вперед. Предлагаемая структура включает создание временного совместного судоходного коридора через Ормузский пролив сообщил МИД Ирана в мессенджере Telegram

Кроме того, стороны договорились совместно заниматься проектом по разминированию пролива.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начинает "сокрушительную экономическую войну" против Ирана, которая должна изолировать страну на "беспрецедентном уровне".

Позднее Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что с момента возобновления блокады морских портов Ирана американский флот перехватил 70 торговых судов.

На этом фоне секретарь Совбеза Исламской Республики Мохсен Резаи предупредил, что Иран может полностью заблокировать поставки нефти из Ормузского пролива в случае, если экономическая война США против Ирана продолжится.