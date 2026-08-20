Москва20 авг Вести.США инициируют масштабную кампанию экономического давления на Иран, которая станет "войной и изоляцией" Исламской Республики, заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома предупредил, что любая страна, которая позволит своим финучреждениям, компаниям или госструктурам оказывать Тегерану поддержку, также столкнется с серьезными экономическими последствиями со стороны Вашингтона.

Никто не предоставлял Исламской Республике Иран больше возможностей для заключения сделки, чем я. К сожалению для них, они не смогли этим воспользоваться. Поэтому сегодня я объявляю о самой масштабной экономической операции против любой страны в истории. Это будет сокрушительная экономическая война и изоляция беспрецедентного уровня отметил Трамп на странице в соцсети Truth Social

Кроме того, Трамп сообщил о планах США остановить поставки иранской нефти, денежные переводы и другие формы помощи Исламской Республике.

Это будет экономический День "Д" (аналогия с высадкой союзных войск в Нормандии в 1944 году – прим. ред.), и нам необходимо, чтобы все наши союзники встали вместе с США, чтобы изолировать и победить иранскую угрозу добавил американский президент

До этого Трамп утверждал, что морская блокада Ормузского пролива, организованная американскими военными, оказалась "успешной на 100%".

Ранее Трамп подчеркнул, что Вашингтон не ведет и не планирует переговоров с Тегераном. Кроме того, президент США ранее заявил, что Вашингтон не намерен продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Ираном, срок которого истек 17 августа.