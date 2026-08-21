Москва21 авг Вести.Администрация президента США Дональда Трампа готовится усилить экономическое давление на Иран, одновременно стараясь не допустить возобновления масштабных боевых действий. Об этом говорится в материале The New York Times.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон намерен объявить о новых мерах против Тегерана в ближайший понедельник. По его словам, инвесторы преждевременно отреагировали на угрозы администрации ростом цен на нефть, поскольку усиление экономического давления может означать отсутствие немедленного возвращения к полномасштабным бомбардировкам.

При этом Трамп ранее назвал предстоящую кампанию против Ирана экономическим днем "Д" и заявил о подготовке мер, которые должны парализовать страну. По данным издания, сочетание санкций, последствий военных ударов и военно-морской блокады уже создало для иранской экономики серьезные трудности.

Эксперты считают, что Тегеран может воспринимать нежелание Трампа возобновлять войну, как признак слабости Вашингтона. Бывший переговорщик США по Ближнему Востоку Деннис Росс заявил, что это способно создать для Ирана стимул к военной эскалации.

Ситуацию осложняет рост цен на топливо в США и приближение промежуточных выборов. По данным издания, война с Ираном остается непопулярной среди американцев, в том числе среди республиканцев, что создает для Трампа дополнительные политические риски.

Одним из главных препятствий для дальнейшего усиления санкций остается Китай, который закупает значительную часть иранской нефти. Эксперты считают, что без давления на китайских покупателей американская экономическая кампания против Тегерана будет ограниченной.

При этом Трамп стремится сохранить отношения с Пекином. Встреча американского президента с председателем КНР Си Цзиньпином ожидается в Вашингтоне 24 сентября, поэтому Вашингтон может избегать шагов, способных привести к масштабному экономическому конфликту с Китаем.

На этом фоне аналитики предупреждают, что Иран может попытаться ответить на экономическое давление военными действиями против американских сил или их союзников в Персидском заливе. Таким образом, стратегия Трампа может поставить администрацию перед сложным выбором между дальнейшей эскалацией давления и риском нового военного конфликта.