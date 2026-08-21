Вэнс: США не знают, как долго продлится кампания экономического давления на Иран

Вэнс ответил на вопрос о длительности мер экономического давления США на Иран Вэнс: США не знают, как долго продлится кампания экономического давления на Иран

Москва21 авг Вести.Вашингтон не может точно определить, сколько времени потребуется для реализации кампании экономического давления на Иран, объявленной президентом США Дональдом Трампом, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

В интервью телеканалу Newsmax политика спросили о том, как долго, по его мнению, Иран сможет сопротивляться санкциям.

Всегда трудно предсказать такие вещи. На самом деле, это не является нашим основным фокусом. Мы оказываем на них значительное давление, и это помогает нам достичь нашей главной цели – предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Неважно, продержатся ли они несколько недель, месяцев или дольше ответил Вэнс

19 августа Трамп объявил о начале масштабной "экономической войны и изоляции" Ирана. Глава Белого дома предупредил, что страны, чьи финансовые институты, компании, аэропорты или государственные структуры будут поддерживать Тегеран, столкнутся с серьезными экономическими последствиями со стороны США.