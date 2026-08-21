Москва21 авгВести.Вашингтон не может точно определить, сколько времени потребуется для реализации кампании экономического давления на Иран, объявленной президентом США Дональдом Трампом, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
В интервью телеканалу Newsmax политика спросили о том, как долго, по его мнению, Иран сможет сопротивляться санкциям.
Всегда трудно предсказать такие вещи. На самом деле, это не является нашим основным фокусом. Мы оказываем на них значительное давление, и это помогает нам достичь нашей главной цели – предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Неважно, продержатся ли они несколько недель, месяцев или дольшеответил Вэнс
19 августа Трамп объявил о начале масштабной "экономической войны и изоляции" Ирана. Глава Белого дома предупредил, что страны, чьи финансовые институты, компании, аэропорты или государственные структуры будут поддерживать Тегеран, столкнутся с серьезными экономическими последствиями со стороны США.