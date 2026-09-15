Вэнс: конфликт между США и Ираном перейдет в новую фазу

Вэнс анонсировал новую фазу конфликта между Ираном и США через несколько месяцев Вэнс: конфликт между США и Ираном перейдет в новую фазу

Москва15 сен Вести.Конфликт между Соединенными Штатами Америки и Ираном через несколько месяцев перейдет в новую фазу.

Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию New York Post.

Мы не можем предсказать будущее, но я думаю, президент [США Дональд Трамп] прав, говоря, что через пару месяцев ситуация [с Ираном] перейдет в совершенно другую фазу рассказал Вэнс

Он отметил, что на самом деле в конфликте два этапа, причем первый уже завершен.

Первая фаза заключалась в уничтожении ядерной программы, уничтожении их вооруженных сил … Вторая фаза заключается в том, чтобы убедиться, что они не смогут восстановиться, и попытаться сохранить как можно больше глобальной стабильности после этого добавил американский вице-президент

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут ужесточить подход к Ирану, если Республиканская партия проиграет на ноябрьских выборах в Конгресс. При этом, по его словам, конфликт может завершиться сразу после промежуточных выборов в США.

Между тем, запасы критически важных боеприпасов в арсенале США достигли исторического минимума.