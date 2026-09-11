NYT: Вэнс связывался с военными США, чтобы получить оценку войны с Ираном

СМИ сообщили о попытках Вэнса получить оценку войны с Ираном от военных США NYT: Вэнс связывался с военными США, чтобы получить оценку войны с Ираном

Москва11 сен Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс напрямую связывался с американскими военным на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, чтобы получить от них непредвзятую оценку конфликта с Ираном. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание называет такие действия Вэнса "необычным шагом".

Вэнс … хотел услышать личное мнение командиров, прежде чем эти оценки будут сведены к единой позиции Пентагона говорится в материале

Отмечается, что вице-президент с самого начала выступал против американской операции против Тегерана. В ходе бесед обсуждался широкий круг вопросов: тактика, цели, возможные потери, потенциальные шаги Исламской Республики в Ормузском проливе, адаптивность иранских сил.

Вэнс также запрашивал подробные сведения о запасах вооружений и о том, как переброска оружия на Ближний Восток "скажется на способности сдерживать Китай, Россию и Северную Корею".

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа, как ранее сообщила газета Wall Street Journal, предупредили главу государства о том, что конфликт с Ираном может продолжаться вплоть до окончания его президентских полномочий в январе 2029 года. Уточнялось, что подобный сценарий обсуждали с главой Белого дома Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.