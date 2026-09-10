WSJ: Трампа предупредили о риске затягивания конфликта с Ираном до 2029 года В Белом доме обсуждают сценарий продолжения противостояния с Тегераном

Москва10 сен Вести.Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа предупредили его о возможности затягивания конфликта с Ираном вплоть до окончания его президентского срока в январе 2029 года. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие представители администрации обсуждали с Трампом сценарий, при котором Тегеран продолжит сопротивление американскому давлению.

Высокопоставленные советники Белого дома в частных беседах с президентом Трампом подняли вопрос о том, что война с Ираном может затянуться до конца его президентского срока пишет газета

Как утверждает WSJ, американские чиновники рассматривали возможность продолжения противостояния даже в условиях морской блокады и экономических санкций со стороны Вашингтона.

При этом сам Трамп публично высказывается более оптимистично относительно сроков завершения конфликта. По его словам, война может закончиться сразу после ноябрьских выборов в Конгресс США.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по территории Ирана.

Центральное командование Вооруженных сил США заявляло, что удары были нанесены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив.

Тегеран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей о прекращении боевых действий.

На фоне обострения 19 августа Трамп объявил о переходе США к политике экономической изоляции Ирана.