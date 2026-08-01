WSJ: новые удары США по Ирану могут продлиться несколько дней

СМИ узнали, сколько продлится новая потенциальная бомбардировка Ирана WSJ: новые удары США по Ирану могут продлиться несколько дней

Москва1 авг Вести.Президент США Дональд Трамп отдал приказ о подготовке новой военной операции против Ирана, которая может начаться в ближайшие выходные и продлится несколько суток.

Трамп неоднократно выражал недовольство представителям своей команды, заявляя, что подписанный с Тегераном меморандум о взаимопонимании не оправдал ожиданий. Со стороны Ирана также наблюдается недоверие к Вашингтону, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Новые угрозы Трампа о возможном применении силы только усугубляют ситуацию и снижают шансы на дипломатическое разрешение конфликта, говорится в статье.

Телеканал CBS News сообщал, что США и Израиль планируют нанести масштабные удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Ирана. Основными целями могут стать нефтеперерабатывающие предприятия и электростанции.

Газета The Telegraph писала, что Трамп также обсудил с посетившим Вашингтон премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху возможность сухопутной блокады Ирана.